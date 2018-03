Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, refutou hoje as críticas da Quercus sobre a ação de drenagem no rio Tejo, garantindo que "nem um metro cúbico de resíduos" vai ser colocado em qualquer área protegida.

"Quem diz que vão ser depositados resíduos numa área protegida não está a falar verdade", disse o ministro, considerando que a denúncia da associação ambientalista Quercus resulta de "um total desconhecimento".

Segundo João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas na Barragem de Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), "não vai ser depositado nem um metro cúbico de resíduos ou de sedimentos" retirados do Tejo "em nenhuma área protegida".