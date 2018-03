Actualidade

O tribunal de instrução de Lliria (Valência) recusou hoje o recurso apresentado pelo futebolista português Rúben Semedo, mantendo-o em prisão sem fiança, porque estima haver o risco de voltar a molestar a pessoa que agrediu e sequestrou.

"A juíza recusa o recurso apresentado pelo advogado do futebolista contra o auto de prisão do passado dia 22 de fevereiro por entender que persiste o risco para a integridade da vítima, que supostamente reteve na sua casa de Bétera, golpeou e ameaçou com uma arma...", segundo comunicado do Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana.

O tribunal "não acredita na versão do jogador" que está a ser investigado por suposta tentativa de homicídio, agressões, ameaças, detenção ilegal, posse ilegal de armas e roubo com violência.