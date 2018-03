Actualidade

Os CTT anunciaram hoje ter superado em 2017 os objetivos de qualidade de serviços previstos na lei e no contrato de concessão, alertando contudo para a necessidade de assegurar a "sustentabilidade de longo prazo" para os serviços postais.

"Os CTT asseguram, enquanto concessionários do Serviço Postal Universal, os padrões de qualidade de serviço e cobertura de rede previstos na lei e no contrato de concessão. Relativamente ao ano de 2017, os CTT cumpriram uma vez mais o Indicador Global de Qualidade de Serviço, tendo atingido um valor de 110,1, superior ao objetivo definido de 100", lê-se no comunicado hoje emitido pelo operador postal.

Salientando que este indicador global, que engloba 11 indicadores específicos, "é dos mais abrangentes em termos de diversidade de critérios a nível europeu", os CTT dizem ser por ele avaliadas "diversas componentes relativas à entrega de correio e também o tempo de fila de espera no atendimento".