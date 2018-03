Actualidade

As obras do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para acolher um museu com joias da coroa portuguesa, começaram em fevereiro e terminarão em 2020, com um orçamento que subiu para 21 milhões, anunciou hoje o Governo.

O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e pelo presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, numa conferência de imprensa que incluiu uma visita ao estaleiro de obras.

A construção do Palácio Nacional da Ajuda estava incompleta há mais de 200 anos - a primeira pedra foi colocada em 1795 -, sendo agora concluída a fachada poente do edifício com um projeto "de desenho e expressão contemporânea" assinado pelo arquiteto João Carlos Santos.