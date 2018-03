Actualidade

O reitor da maior universidade islâmica do mundo defendeu hoje que o Estado português deve dar aos descendentes dos muçulmanos expulsos após a reconquista cristã os mesmos direitos de acesso à nacionalidade que concede aos judeus sefarditas.

Em entrevista à Lusa, Ahmed Mohamed Al-Tayyeb, xeque da universidade de Al-Azhar, no Cairo, defendeu que as facilidades no acesso de cidadania portuguesa concedidas aos descendentes de judeus expulsos de Portugal devem ser estendidas aos muçulmanos que tenham antepassados expulsos do país no passado.

"Os muçulmanos que são descendentes de famílias muçulmanas naquela época também têm o direito de recorrer às entidades para terem os seus direitos", afirmou o reitor de Al-Azhar, em entrevista à Lusa.