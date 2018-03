Actualidade

O Boavista terá de "fazer golos para conseguir um resultado positivo" frente ao FC Porto, sábado, no Estádio do Dragão, em encontro relativo à 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A convicção é do treinador 'axadrezado', Jorge Simão, e foi transmitida durante a sua antevisão de mais um dérbi portuense, com uma referência aos "54 confrontos" que os dois rivais realizaram no reduto portista e nos quais o Boavista apenas "conseguiu vencer duas vezes".

"É um facto, não é um dado, o que realça a dificuldade que é jogar naquele campo", frisou o técnico.