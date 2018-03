Actualidade

A versão final do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD só vai ser aprovada na última semana de março, devido à deslocação do presidente do partido a Bruxelas, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

A 07 de março, Rui Rio anunciou que a Comissão Política do partido tinha aprovado novas funções para o CEN, que passará a estar dividido por secções temáticas (à partida 16) e terá porta-vozes e coordenadores, que falarão em nome do partido, e que poderão ser replicados à escala distrital.

A versão final do regulamento deste órgão - que a direção pretende incluir nos estatutos do partido - deveria ser aprovada 15 dias depois, na reunião da Comissão Política da próxima semana, mas esta será adiada devido à deslocação de Rui Rio a Bruxelas (dias 21 e 22) para participar na cimeira do Partido Popular Europeu.