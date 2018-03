Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, apresentou hoje ao Presidente da República a estratégia definida no Congresso do partido, sublinhando que passa pela construção de uma alternativa para um "Governo de centro-direita".

"Tivemos oportunidade de cumprimentar o senhor Presidente da República depois do nosso Congresso, com uma nova direção eleita, com todos os órgãos nacionais eleitos, e transmitir aquilo que é a nossa estratégia definida no Congresso, que passa por continuar a fazer uma oposição muito firme e muito construtiva ao Governo das esquerdas unidas, e construir uma alternativa que permita ter um Governo de centro-direita em Portugal", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, à saída de uma audiência de cerca de uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, em que esteve acompanhada pelos vice-presidentes Nuno Melo, Cecília Meireles e Nuno Magalhães.