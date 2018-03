Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi hoje o sexto piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio do Qatar de Moto2, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018.

Oliveira obteve o seu melhor registo durante o segundo dos dois treinos realizados no circuito de Losail, em Doha, com o tempo de 2.01,106 minutos, melhorando substancialmente a marca obtida durante a sessão inicial, de 2.01,837.

O espanhol Alex Marquez (Kalex) foi o piloto mais veloz do dia, ao estabelecer a melhor volta em 2.00,932 minutos, seguido de muito perto do britânico Sam Lowes (KTM), com 2.00,970 e do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), com 2.00,985.