Volta ao Alentejo

O irlandês Mark Downey (Team Wiggins) manteve hoje a liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, após a vitória do russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) na terceira etapa, que ligou Grândola a Arraiolos.

No final dos 149,3 quilómetros, Strakhov repetiu o triunfo da véspera e impôs-se em 3:37.04 horas, o mesmo tempo do britânico Gabriel Cullaigh (Team Wiggins) e do francês Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic).

Na geral, Downey mantém a liderança, com o mesmo tempo do espanhol Oscar Hernández (Aviludo-Louletano), um segundo de avanço sobre Justin Jules, três sobre Gabriel Cullaigh e quatro sobre Luís Mendonça (Aviludo-Louletano), o melhor português.