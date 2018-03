Actualidade

O Governo definiu, por portaria publicada hoje em Diário da República, a regulamentação necessária ao desenvolvimento da chave móvel digital como "meio complementar e voluntário de autenticação por excelência em portais e sítios da Administração Pública".

"A presente portaria procede à regulamentação do diploma legal bem como à definição do modelo de sustentabilidade, atenta a necessidade de manutenção e gestão da infraestrutura subjacente a este instrumento, a segurança das transações e a garantia de não repúdio da assinatura eletrónica", lê-se no texto da portaria n.º 77/2018, que entra em vigor a 02 de abril.

A recente alteração legislativa introduzida pela lei n.º 32/2017, de 01 de junho, com o objetivo de desenvolver a chave móvel digital, criou funcionalidades como a possibilidade de receção dos códigos numéricos temporários numa aplicação móvel ou de assinatura eletrónica de documentos por parte dos cidadãos sem a necessidade de um leitor (utilizado para fazer a leitura dos dados do cartão de cidadão).