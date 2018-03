Actualidade

A demolição controlada da parede de um prédio em risco de colapso nas Caldas da Rainha vai ser efetuada na segunda-feira, se as condições climatéricas não puserem em risco a operação, informou hoje a Proteção Civil.

"Se houver condições climatéricas favoráveis para garantir a segurança, a parede será demolida na segunda-feira", disse à Lusa o responsável pela Proteção Civil na Câmara das Caldas da Rainha, Gui Caldas.

A demolição controlada da parede exterior do edifício em risco de colapso, na Rua Vitorino Fróis, foi determinada pela Câmara das Caldas da Rainha na segunda-feira, depois de no domingo passado a queda do revestimento ter deixado o prédio sem condições de segurança.