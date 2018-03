Greve/Professores

A greve de quatro dias dos professores, que termina hoje, teve uma adesão entre os 70% e os 75%, segundo a Fenprof, que voltou a avisar o Governo, que, se não negociar, os docentes vão fazer-se "ouvir na rua".

No Porto, no balanço do quarto e último dia de greve dos professores, protesto que hoje se realiza na região norte e Açores, o secretário-geral Nacional da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, referiu que a adesão foi boa e que centenas de escolas fecharam por todo o país.

As próximas semanas serão de "conversação, diálogo e negociação" e, caso a resposta do Governo seja "mais da mesma", os professores irão partir para outras formas de luta, nomeadamente para uma "grande manifestação de rua", revelou.