O médio internacional Pizzi está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de sábado com o Feirense, da I Liga de futebol, numa lista em que o treinador Rui Vitória incluiu também Eliseu.

Pizzi falhou o jogo com o Desportivo das Aves, que as 'águias' venceram no estádio da Luz por 2-0, mas volta a ser opção, numa época em que tinha sido utilizado em todos os jogos na I Liga, embora como suplente em dois.

Rui Vitória escolheu uma lista de 20 futebolistas para seguirem viagem para Santa Maria da Feira, da qual ainda fará saírem dois jogadores, face aos 18 regulamentares para a ficha de jogo.