Actualidade

A psicóloga Teresa Marques que protagonizava o "SuperNanny" disse hoje em tribunal que os benefícios do programa eram superiores aos riscos e que as crianças que participaram estão bem "sem nenhum dano que se detete".

Teresa Marques respondia assim a uma pergunta da defesa da estação de televisão SIC quanto ao eventual dano que o programa pudesse ter causado nas crianças em causa.

"O risco relativo à exposição das crianças é um risco que está equilibrado com a oportunidade de melhorar a vida das pessoas e é isso que quero valorizar. O risco não se transformou num dano, neste momento passados dois meses o que me interessa é que as crianças estão bem, as famílias estão bem", disse.