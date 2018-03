Actualidade

Trabalhadores da concessionária da mina de Neves-Corvo, no Alentejo, vão fazer mais uma greve, entre os dias 26 e 30 deste mês, porque a empresa "não quer negociar", disse hoje à agência Lusa fonte sindical.

A administração da empresa Somincor, a concessionária da mina situada no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, "mantém-se irredutível, só quer fazer vingar as suas propostas e não aceita as dos trabalhadores e não quer negociar", afirmou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Jacinto Anacleto.

"E para agravar a situação, a administração da Somincor, que lida mal com a democracia, afastou quatro encarregados gerais das lavarias da mina por terem usado do direito à greve, que está consagrado na Constituição da República", acusou, considerando tratar-se de uma "atitude antidemocrática, inadmissível e inaceitável".