O presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, disse hoje que o 'boom' (expansão) do turismo em Portugal "não é um fenómeno passageiro", mas "não pode ser dado como garantido".

"Não é um fenómeno passageiro, mas não pode ser dado como garantido. Temos margem para crescer nos países emissores [...] e em mercados como os Estados Unidos, mas faltam infraestruturas", disse Francisco Calheiros na intervenção que antecedeu o debate sobre "tendências no imobiliário turístico e hoteleiro", no âmbito do Summit Shopping, Tourism e Economy Lisbon.

Segundo o responsável, o aeroporto de Lisboa "está no limite das suas capacidades", sendo necessária uma outra infraestrutura que garanta "mais rotas e mais turistas", uma vez que Portugal está a perder "competitividade face a outros destinos".