Actualidade

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) revelou hoje que cerca de 2.500 militares da Guarda Nacional Republicana vão ser promovidos e ter as carreiras descongeladas a partir de abril.

Os dirigentes da APG tiveram hoje à tarde uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o descongelamento das carreiras dos militares da corporação.

No final do encontro, o presidente da APG, César Nogueira, disse à agência Lusa que 1.335 militares vão ter as carreiras descongeladas em abril, sendo este número correspondente ao efetivo da GNR que não teve qualquer tipo de promoção entre 2011 e 2017, período em que as carreiras estiveram congeladas.