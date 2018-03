Actualidade

O líder da CGTP criticou hoje a postura "lamentável" do Governo que, durante a manifestação da função pública, em Lisboa, mandou colocar grades policiais a vários metros da porta do Ministério das Finanças para não deixar passar os manifestantes.

"Aquilo que se passou hoje é lamentável e o que dizemos ao Governo é que situações dessas não se devem voltar a repetir porque não dignifica nem um Governo que se diz que é diferente do anterior e muito menos ajuda a criar o clima de estabilidade e de negociação de que todos necessitamos", disse aos jornalistas o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

O líder da intersindical falava frente ao Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, em Lisboa, no final da manifestação nacional convocada pela Frente Comum da Administração Pública, onde participaram milhares de trabalhadores de vários pontos do país.