Actualidade

A psicóloga Teresa Marques que protagonizava o programa da SIC "SuperNanny" garantiu hoje em tribunal que desempenhou uma personagem que não era a de psicóloga, mas antes a de uma educadora.

Teresa Marques testemunhou hoje no julgamento da ação interposta pelo Ministério Público de "tutela da personalidade" em representação de crianças e jovens participantes no programa, que decorre no tribunal de Oeiras.

A protagonista do programa disse que deu apenas estratégias educacionais às famílias para ultrapassarem os problemas detetados e que não fez qualquer terapia cognitiva comportamental.