A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) nomeou hoje, formalmente, Carlos Tavares como presidente do conselho de administração ('chairman') e presidente executivo, confirmou à Lusa fonte oficial da Associação Mutualista Montepio Geral.

A nomeação aconteceu em assembleia-geral da CEMG, ao final da tarde, depois de Carlos Tavares já ter cessado o vínculo com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), onde era assessor da administração do banco público.

A entrada em funções de Carlos Tavares (que saiu do regulador dos mercados financeiros no final de 2016) acontecerá na próxima semana, ainda sem dia definido, sucedendo assim a Félix Morgado, que é presidente da CEMG desde 2015 e cujo mandato no banco mutualista foi marcado por divergências com Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, o único acionista da CEMG.