Mundial2018

O Mundial de futebol de 2018, na Rússia, vai entrar na história como o primeiro em que os árbitros podem recorrer ao video-árbitro (VAR), decidiu hoje a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

"Vamos ter o primeiro Mundial, em 2018, com o VAR, foi aprovado, decidido, estamos bastante satisfeitos com esta decisão", declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA, aos jornalistas, no final de uma reunião do conselho mundial da FIFA, realizada em Bogotá, e que dá 'luz verde' à decisão tomada em 03 de março último pelo 'Board', o organismo que rege as leis do jogo da FIFA.

A propósito do VAR, Infantino referiu: "O que queremos é ajudar, dar a possibilidade ao árbitro de ter uma ajuda suplementar quando tem de tomar decisões importantes, e, num mundial, tomam-se decisões importantes."