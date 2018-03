Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a investigar a divulgação 'online' através de um blogue do processo do caso 'e-toupeira' ocorrida hoje, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.

"Os factos referidos encontram-se em investigação", referiu a PGR, numa curta resposta enviada à agência Lusa, depois de questionada sobre se iria adotar alguma providência ou iniciativa processual tendo em conta uma notícia publicada hoje no 'site' do jornal Expresso.

De acordo com o Expresso, o documento divulgado no blogue Mercado de Benfica, "em Segredo de Justiça, tem 29 páginas e refere os pormenores da investigação desencadeada nos últimos meses ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e ao oficial de Justiça José Augusto Nogueira da Silva, que está em prisão preventiva por causa deste processo".