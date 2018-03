Actualidade

Um candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) à autarquia de um município do Estado mexicano de Puebla foi morto a tiro na sexta-feira, enquanto tomava o pequeno-almoço num restaurante, de acordo com as autoridades locais.

Gustavo Martín Gómez Álvarez foi atingido a tiro num restaurante do município de Francisco Z. Mena pelas 11:40 locais (17:40 em Lisboa), por dois homens que seguiam a bordo de um automóvel preto sem matrícula, avançaram as autoridades locais em conferência de imprensa.

"A vítima estava numa pousada em Francisco Z.Mena, quando os suspeitos fizeram disparos de armas de fogo na sua direção", disseram, referindo que foram encontrados no local pelo menos onze cartuchos.