Actualidade

A polícia francesa anunciou na sexta-feira a apreensão de 600 quilogramas de cocaína num contentor proveniente do Brasil, na localidade de Herblay, a cerca de 30 quilómetros a noroeste de Paris,

Segundo a agência EFE, que cita a emissora France Info, a droga foi descoberta quando funcionários da empresa onde estava o contentor, que comercializa suspensões hidráulicas, o abriram para descarregar a mercadoria de que estavam à espera.

Os responsáveis pela empresa comunicaram de imediato às autoridades a descoberta, tendo agentes da polícia científica iniciado as investigações para determinar a natureza da cocaína, tentar seguir o rasto do estupefaciente e quem esteve na origem do seu envio do Brasil para França.