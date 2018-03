Actualidade

A Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão máximo legislativo da China, aprovou hoje o plano de reestruturação estatal que afeta 11 ministérios do governo comunista.

Na sessão plenária, na qual está prevista a votação dos cargos de presidente e vice-presidente do país, a ANP aprovou a reorganização governamental com 2.966 votos a favor (99,8% do tal), dois contra e duas abstenções, informa a agência EFE.

O plano de reforma estatal, apresentado na terça-feira e debatido pelos legisladores da ANP ao longo desta semana, prevê, entre outras mudanças, a criação dos ministérios dos Assuntos dos Veteranos, que "visa proteger os direitos e interesses legítimos do pessoal militar", e de Gestão de Desastres Naturais e de Emergências.