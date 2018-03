Actualidade

A Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão máximo legislativo da China, votou hoje por unanimidade a reeleição do Presidente do país, Xi Jinping, para um segundo mandato (2018-2023), na sessão plenária, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Xi Jinping, de 64 anos, que devido à reforma constitucional aprovada esta semana também pela ANP pode continuar na presidência da China após 2023, foi eleito com 2.970 votos a favor, nenhum contra e zero abstenções.

O chefe de Estado foi igualmente reeleito, de forma unânime, presidente da Comissão Militar Central, o órgão máximo do Exército chinês, pelo que vai continuar a assumir os três cargos de maior poder na República Popular da China (Presidente, chefe das Forças Armadas e secretário-geral do Partido Comunista).