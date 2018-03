Actualidade

A EMEL - Empresa Pública Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa assinou dois contratos de aquisição de serviços, um de 22.500 euros e outro de 20.000, por ajuste direto, com um a envolver uma antiga deputada socialista.

Ambos os contratos têm um prazo de execução de 93 dias, segundo o portal Base: contratos públicos online.

Um dos contratos, assinado a 29 de dezembro de 2017, é por ajuste direto da EMEL para a aquisição de serviços de comunicação e relacionamento institucional, por um valor de 20.000 euros, sendo fundamentado com a ausência de recursos próprios, e foi efetuado com Sofia Isabel Dinis Pereira Conde Cabral, antiga deputada do PS na Assembleia da República, e tem um prazo de 93 dias.