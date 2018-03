Actualidade

O Banco BPI vai fechar mais dois balcões no final deste mês, um no Porto e outro em Lisboa, segundo informação interna a que a Lusa teve acesso.

Em 28 de março fecharão o balcão do BPI na Rua Infante D. Henrique, no Porto, e o balcão Chelas, em Lisboa, estando os clientes a ser informados das agências para as quais as suas contas passarão.

O BPI já vem reduzindo o número de balcões há vários anos, um processo que desacelerou mais recentemente, mas que não estancou.