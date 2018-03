Actualidade

O antigo primeiro-ministro vietnamita Phan Van Khai, responsável pelo reforço das relações com os Estados Unidos e pela liberalização do Estado comunista, morreu hoje com 85 anos, anunciou o Governo vietnamita.

Originário do sul do Vietname e formado na União Soviética, Khai dirigiu o Governo vietnamita durante nove anos, a partir de 1997, um período de reformas que permitiu ao país transformar-se numa das economias com maior crescimento do sudeste asiático.

Phan Can Khai foi o primeiro dirigente vietnamita do pós-guerra a efetuar uma visita histórica a Washington em 2005, selando assim uma reconciliação com o antigo inimigo americano.