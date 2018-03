Actualidade

O presidente do Centro Cultural de Belém, Elísio Summavielle, quer deixar uma marca de "cidade aberta" no funcionamento deste equipamento cultural, com uma programação "eclética e coerente" para os públicos que tem recebido, ao longo de 25 anos.

Numa entrevista à agência Lusa, a propósito da efeméride, que se cumpre no dia 21 de março, com a celebração de um "Dia Aberto", o responsável recordou que esse conceito de "cidade aberta" é inspirado no arquiteto Vittorio Gregotti, autor do projeto do CCB, em conjunto com Manuel Salgado.

"Em 1992, Vittorio Gregotti falava nesse conceito de cidade aberta para o funcionamento do CCB. É nele que se inspira esta ideia de uma programação mais aberta, com a qualidade e diversidade que estamos a atingir cada vez mais", avaliou Elísio Summavielle.