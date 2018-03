Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 72 ocorrências, que não provocaram vítimas, entre as 18:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, mantendo o estado de alerta até às 15:00 de domingo.

Em declarações à agência Lusa, o comandante adjunto operacional nacional da ANPC, Manuel Cordeiro, sublinhou que face aos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sobretudo para o sul do território continental, a Proteção Civil vai manter-se em alerta até às 15:00 de domingo.

As 72 ocorrências registadas na última noite e madrugada aconteceram sobretudo nos distritos de Viseu, Coimbra, Porto, Lisboa e Leiria, relacionando-se, maioritariamente, com limpeza de vias nos distritos que estiveram sob aviso de queda de neve, deslizamentos de terras, com 13 ocorrências no distrito de Coimbra ou quedas de árvores, com 10 ocorrências registadas pela ANPC.