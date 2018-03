Actualidade

O presidente executivo do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho, faz um balanço "muito positivo" dos dois anos da instituição financeira e espera atingir uma quota de 3% no crédito à habitação no final deste ano.

O gestor falava à Lusa por ocasião dos dois anos de atividade do banco do grupo CTT, que foi lançado em 18 de março de 2016.

"Fazemos um balanço muito positivo, estamos numa fase de captação de uma base de clientes com potencial", disse, salientado que as notícias são boas.