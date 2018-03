Actualidade

Quase quarenta anos depois do primeiro sucesso e de milhões de discos vendidos, a cantora portuguesa Lio, radicada na Bélgica e praticamente desconhecida em Portugal, edita um novo álbum, numa fase em que procura ter tempo e tranquilidade.

O álbum "Lio canta Caymmi" sai no dia 30, pela editora belga Crammed Discs, e nele Lio interpreta canções do brasileiro Dorival Caymmi, numa parceria com o músico belga Jacques Duvall, amigo de longa data que a incentivou a voltar a estúdio.

É o décimo álbum de Lio, mas o primeiro em que canta integralmente em português, ainda que com sotaque brasileiro e pronúncia francesa, e com o qual retoma uma carreira artística que teve fulgor sobretudo no começo dos anos 1980, ainda adolescente.