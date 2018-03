Actualidade

O Clube Fenianos Portuenses começa no dia 23 a celebrar o 114.º aniversário com um ciclo de debates sobre a descentralização que "recupera a tradição" da instituição "como centro de debate de ideias no Porto", revelou o seu vice-presidente.

"Vamos debater a reforma das reformas, que é a descentralização, mas com a participação da sociedade civil, que tem ficado alheada deste tema. Faremos quatro debates e, no fim, vamos redigir um documento que será partilhado com os atores políticos. Recuperamos, desta forma, a velha tradição do clube de liderar o debate dos grandes temas", explicou à Lusa Vitor Tito, vice-presidente do Clube Fenianos Portuenses.

Por isso, no dia 23, a partir das 18:00, vai ser discutida a descentralização da Educação e as celebrações prosseguem com a recuperação de mais "marcas distintivas" dos Fenianos: um jantar de gala temático sobre os anos 20/30, "aberto a todos" (dia 24), e uma sessão solene que recupera a ligação do Clube ao Brasil (dia 25, data do aniversário).