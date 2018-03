Skripal

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico indicou hoje que tinha "antecipado" as medidas de retaliação de Moscovo no caso do ex-espião russo envenenado e que está prevista uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para a semana.

"Antecipamos uma resposta desse tipo", anunciou um porta-voz do Foreign Office, adiantando: "O Conselho de Segurança Nacional reunir-se-á no início da próxima semana para analisar os próximos passos".

"A resposta da Rússia não altera nada em relação aos factos: a tentativa de assassínio de duas pessoas em solo britânico, para a qual não existe outra conclusão que a culpa do Estado russo", adiantou.