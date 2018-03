Actualidade

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tinha em 19 de fevereiro 960 camas ocupadas com internamentos sociais, com um custo estimado anual de quase 100 milhões de euros para o Estado, de acordo com um barómetro hoje divulgado.

De acordo com os dados do 2.º Barómetro de Internamentos Sociais (BIS), divulgado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), "a 19 de fevereiro de 2018, 960 camas, o equivalente a 6% do total das camas disponíveis, em 74% dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), eram ocupadas com internamentos inapropriados, predominantemente justificados pela falta de resposta na rede de cuidados continuados".

A maioria dos casos, segundo o comunicado da APAH, localizam-se na região norte (43%) e Lisboa e Vale do Tejo (38%).