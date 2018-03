Skripal

O British Council afirmou-se hoje "profundamente dececionado" com as anunciadas sanções russas que pressupõem a suspensão na Rússia da atividade do organismo internacional britânico para as relações culturais e a educação.

"Confirmamos que foi pedido ao British Council o fim das operações na Rússia. Lamentamos profundamente" esta decisão, declarou a organização britânica num comunicado.

Moscovo também decidiu hoje expulsar 23 diplomatas britânicos na sequência da reação de Londres ao envenenamento no Reino Unido de um antigo espião russo e da filha.