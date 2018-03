Skripal

A primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou hoje que as medidas de retaliação de Moscovo às sanções britânicas não alteram "nada os factos" e a culpa da Rússia no envenenamento do ex-espião russo e da filha no Reino Unido.

"A resposta da Rússia não muda nada os factos: a tentativa de assassínio de duas pessoas em solo britânico, para a qual não existe outra conclusão que a culpa do Estado russo", afirmou a chefe do Governo durante um discurso no congresso do Partido Conservador, em Londres.

Moscovo anunciou hoje a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council na Rússia, em resposta às "acusações sem fundamento (de Londres) sobre o acontecimento de 04 de março", quando o antigo espião russo Sergei Skripal e da filha foram envenenados.