Actualidade

O vice-presidente do MPLA e Presidente da República defendeu hoje o reforço do combate às "más condutas, ao desrespeito aos princípio e valores" do partido no poder em Angola e o fortalecimento das estruturas da organização política.

João Lourenço, que discursava na abertura da II reunião metodológica nacional sobre a Organização do Trabalho do Partido, disse ainda que os princípios e valores do MPLA são hoje caracterizados por "insuficiências na organização e gestão, nas suas distintas áreas da sua especialização, na excessiva burocratização do aparelho central e auxiliar".

O também chefe de Estado angolano apelou a uma maior proximidade dos dirigentes às comunidades e a uma maior inserção do partido na sociedade.