Actualidade

A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve dez pessoas em flagrante delito por venda ilegal de bilhetes online para os concertos dos U2 em Portugal, tendo ainda apreendido 26 bilhetes, adiantou esta autoridade em comunicado.

Segundo a ASAE, as dez pessoas foram detidas em flagrante delito, em vários pontos do país, pela prática do crime de especulação sobre o valor de venda oficial de bilhetes para os concertos.

"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, tem vindo a desenvolver, desde fevereiro, uma ação de vigilância online da venda de bilhetes, direcionada para o combate à especulação, cuja oferta se encontra a ser divulgada através de diversos sites de anúncios na Internet, para os concertos da banda irlandesa U2, que virá atuar em Portugal no próximo mês de setembro", refere o comunicado da ASAE.