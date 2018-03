Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, conseguiu hoje o quarto lugar na grelha de partida para a corrida de Moto2 do Grande Prémio do Qatar, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018.

Miguel Oliveira, terceiro classificado no Mundial de 2017, cumpriu a sua melhor volta ao circuito de Losail, em Doha, em 2.00,846 minutos, ficado a 547 milésimos do espanhol Alex Marquez (Kalex), que selou o tempo mais rápido, com 2.00,299.

Além de Alex Marquez, a primeira linha da grelha de partida terá, no domingo, os italianos Lorenzo Baldassarri (Kalex), segundo na qualificação, com 2.00,607 minutos, e Francesco Bagnaia (Kalex), terceiro, em 2.00,843.