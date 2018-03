Actualidade

A candidatura de André Neves à liderança da JSD afirmou hoje estar a ser impedida na concelhia de Lisboa de concorrer às eleições de delegados ao congresso, adiantando que "pondera interpor uma providência cautelar".

O próximo Congresso Nacional da JSD (Juventude Social Democrata) realiza-se entre 13 e 15 de abril na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, e na corrida à sucessão do atual líder, o deputado Simão Ribeiro, estão o vice-presidente desta organização, André Neves, e a secretária-geral, Margarida Balseiro Lopes.

Em comunicado, o grupo de André Neves defende que, apesar de ter um parecer favorável da Comissão Nacional de Jurisdição da JSD, a Comissão Eleitoral independente, liderada por José Alfredo Oliveira, está a impedir que a sua lista concorra hoje às eleições de delegados na concelhia de Lisboa.