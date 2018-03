Actualidade

O treinador Jorge Jesus afirmou hoje que o Sporting vai defrontar o "favorito número um" à conquista da Liga Europa de futebol, referindo-se ao duelo com o Atlético Madrid, dos quartos de final da competição.

"Antes do sorteio, já tinha dito que o favorito número um à conquista do troféu era o Atlético Madrid. No sorteio, tocou-nos o Atlético. O respeito é o mesmo. É uma equipa que todos conhecem. Vão ser jogos com muito impacto. Temos as nossas hipóteses e estamos confiantes", disse Jorge Jesus.

O treinador 'leonino' falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, na conferência de imprensa de antevisão do confronto de domingo com o Rio Ave, da 27.ª jornada da I Liga.