O treinador do Sporting mostrou-se hoje desagrado por ter apenas dois dias de recuperação antes de defrontar o Rio Ave, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, e defendeu que o calendário da FIFA não respeita os clubes.

"Quem paga aos jogadores são os clubes, não as seleções. Este jogo [com o Rio Ave] devia ser disputado na segunda-feira, mas não pode ser porque há data FIFA para as seleções. Os clubes têm que ser defendidos pelos seus objetivos desportivos e pela condição física dos jogadores", afirmou Jorge Jesus.

O técnico 'leonino' falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, na conferência de imprensa de antevisão do confronto de domingo com o emblema de Vila do Conde.