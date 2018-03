Actualidade

A Bélgica vai recriar cenas da I Grande Guerra (1914/18) numa exposição a abrir no fim deste mês em Ypres, que contará com 600 mil figuras de barro e que visa "preservar a memória" sobre o conflito.

Segundo Lotte Moeyaert, codiretor do projeto, trata-se de uma forma de as autoridades belgas honrarem e homenagearem os civis e militares mortos no primeiro conflito mundial do século XX - a II Grande Guerra decorreu entre 1939 e 1945.

As miniaturas de soldados e civis, cada uma do tamanho de um punho fechado, já começaram a preencher a chamada "zona de ninguém", assim chamada por delimitar as trincheiras britânica e alemã.