Actualidade

O Stuart Massamá falhou hoje o acesso à final da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, ao perder com as espanholas do Hostelcur Gijón (7-4), que vão defrontar o Benfica na decisão, marcada para domingo, na Luz.

O conjunto português ainda conseguiu operar uma reviravolta, com dois golos de Ana Ferreira (22 e 24 minutos), anulando o tento inaugural de Sara Roces (21), só que Maria Diez repôs a igualdade em cima do intervalo (24).

Após o reatamento, Sara Gonzalez (27), Marte Gonzalez (29 e 50) e Julieta Fernandez (37 e 43) aumentaram vantagem para o Gijón, sendo que, pelo meio, Tânia Freire (38 e 42) ainda tentou dar esperança ao Stuart Massamá, mas sem sucesso.