Actualidade

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou no sábado que representantes de oito países da região da Amazónia vão reunir-se em julho no Equador para criar o corredor ambiental mais rico do mundo em biodiversidade.

"Estamos a promover o 'Triple A', um corredor que vem dos Andes, desce na Amazónia e termina no Atlântico", afirmou Juan Manuel Santos, em Medellin, na instalação da sexta sessão plenária da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas (c, na sigla inglesa).

Segundo o chefe de Estado, "oito países têm alguma forma de participação" nesta iniciativa.