Actualidade

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, foi hoje reeleito chefe do governo até 2023, pela Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão máximo legislativo do país, enquanto Yang Xiaodu é o diretor da Comissão Nacional de Supervisão, uma espécie de "superministério".

Li Keqiang, de 62 anos, que chegou a chefe do Executivo em 2013, obteve a maioria dos votos dos cerca de 3.000 legisladores que assistiram à sessão plenária, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Nos seus primeiros cinco anos como primeiro-ministro, Li teve muito menos atenção mediática que o seu antecessor Wen Jiabao e o atual Presidente do país, Xi Jinping, que tem muito mais poder do que os seus antecessores e organizou uma máquina de propaganda mais poderosa ao seu redor, noticia a agência Efe.