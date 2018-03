Actualidade

No Moxico, província do leste angolano e que é maior do que alguns países, tudo é em grande escala, desde as distâncias aos pontos turísticos, embora esta atração esbarre numa única estrada para lá chegar por terra.

A 1.200 quilómetros de Luanda, a chegada à maior e mais a leste província de Angola é feita quase obrigatoriamente por avião, a partir da capital, ou não demorasse a mesma viagem, por estrada, um dia a fazer, cruzando cinco províncias.

Uma viagem que na época das chuvas pode até ser interrompida à passagem pela Lunda Sul, devido ao mau estado de conservação da Estrada Nacional 180, que constantemente chega a estar cortada à circulação. Numa província com menos de 800.000 habitantes, mas em que alguns municípios chegam a distar mais de 500 quilómetros da capital, a cidade do Luena, apenas 5% da rede viária é de estradas asfaltadas.